Неценовые зоны энергорынка России начнут переход к либерализации цен в 2024 году

Речь идет о территориях Дальнего Востока, Архангельской области и Республики Коми

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Поэтапная либерализация цен на электроэнергию и мощность на территориях Дальнего Востока, Архангельской области и Республики Коми начнется в 2024 году. Соответствующий проект постановления правительства РФ, подготовленный Минэнерго, размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

"Предварительные расчеты показали следующее влияние на цены для потребителей на оптовом рынке электрической энергии и мощности (в одноставочном выражении в ценах 2023 года без учета влияния инфляции): Архангельская область: 2024 г. - снижение на 5,2%, с 2025 г. цены на электрическую энергию и мощность соответствуют ценам первой ценовой зоны оптового рынка; Республика Коми: 2024 г. - снижение на 2,1 %, с 2025 г. цены на электрическую энергию и мощность соответствуют ценам первой ценовой зоны оптового рынка; Дальний Восток: 2024 г. - снижение на 3,2 %, 2025 г. - рост на 4,3 %, 2026 г. - снижение на 0,6 %, с 2027 года цены на электрическую энергию и мощность соответствуют ценам второй ценовой зоны оптового рынка", - отмечается в пояснительной записке к проекту постановления.

Согласно проекту, коэффициент либерализации для расчетных периодов с января по декабрь 2024 года составит 0,15, для расчетных периодов с января по декабрь 2025 года - 0,5, для расчетных периодов с января по декабрь 2026 года - 0,75. Полный переход на рыночные условия должен состояться с января 2027 года.

О либерализации цен

Ранее замминистра энергетики Павел Сниккарс в ходе годового собрания ассоциации "Совет рынка" сообщил, что с учетом необходимости полной и детальной доработки нормативно-правовых изменений сроки либерализация цен в неценовых зонах могут сдвинуться с ноября 2023 года на 1 января 2024 года.

В сентябре 2022 года министр энергетики РФ Николай Шульгинов выступил с предложением о расширении второй ценовой зоны оптового энергорынка (Сибирь) путем присоединения Дальнего Востока вместо создания третьей ценовой зоны. По его словам, это позволит привлечь дополнительные инвестиции за счет создания рыночных условий и повысит надежность энергоснабжения.

Шульгинов в интервью ТАСС сообщал, что первый этап объединения энергосистем, в рамках которого будут объединены электросети 220 кВ, планируется завершить к 2028 году. Наряду с этим в дальнейшем планируется объединить сеть 500 кВ.