Президент Боливии заявил, что странам Mercosur необходимо снизить зависимость от доллара

Луиса Арсе призвал государства Южной Америки не ограничиваться отношениями с США и странами Европы

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 июля. /ТАСС/. Странам Южноамериканского общего рынка (Mercosur) следует стимулировать использование местных валют в торговле, чтобы снизить зависимость от доллара США. Такое мнение высказал во вторник президент Боливии Луис Арсе, выступая на саммите объединения.

"Нужно сократить зависимость от доллара США и диверсифицировать наши экономические и торговые отношения. Мы предлагаем снизить эту зависимость при помощи более масштабной региональной интеграции и кооперации", - сказал он.

По мнению Арсе, странам Южной Америки нужно разработать инструменты "для стимулирования использования региональных валют" во взаимных расчетах. Боливийский лидер также призвал не ограничиваться отношениями с США и странами Европы, а "добиваться стратегических альянсов с другими игроками на международной арене, такими как Китай". "При анализе меняющейся ситуации в мире мы не можем игнорировать появление евразийского и азиатского блока с БРИКС и другими интеграционными механизмами, которые становятся площадками для создания нового мирового экономического порядка", - добавил он.