Восьмой Международный семинар ОПЕК начинает работу в Вене

В ходе двухдневного обсуждения состоятся 11 сессий, на которых будут обсуждаться различные темы, касающиеся развития энергетической отрасли

ВЕНА, 5 июля. /ТАСС/. Восьмой Международный семинар Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК), на котором соберутся представители крупнейших нефтедобывающих стран и руководители ведущих мировых энергетических компаний, начинает работу в Вене. Мероприятие будет проходить два дня - 5 и 6 июля - во дворце Хофбург.

Основная тема семинара звучит как "На пути к устойчивому и инклюзивному энергетическому переходу". ТАСС является официальным медиапартнером мероприятия.

Как следует из опубликованной на сайте семинара программы, в ходе двухдневного обсуждения состоятся 11 сессий, на которых будут обсуждаться различные темы, касающиеся развития энергетической отрасли.

Так, в первый день в основном будут проходить обсуждения, посвященные обеспечению стабильности энергетических рынков и проблемам их финансирования. В дискуссиях примут участие несколько министров стран ОПЕК и ОПЕК+, в том числе министры энергетики Саудовской Аравии и ОАЭ, и руководители таких энергетических компаний, как итальянская Eni, саудовская Saudi Aramco, французская TotalEnergies и австрийская OMV.

Во второй день семинара будут затрагиваться вопросы энергетического перехода, искоренения энергетической бедности и диверсификации экономик в условиях климатических изменений. В начале дня с видеообращением к участникам мероприятия выступит председатель 28-й конференции сторон Рамочной конвеции ООН об изменении климата (COP28), министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан Ахмед аль-Джабер.

Предыдущий Международный семинар ОПЕК состоялся пять лет назад - в июне 2018 года. Тогда в мероприятии приняли участие 950 делегатов из 50 стран мира. Изначально следующий семинар должен был пройти в 2021 году, однако был отложен из-за пандемии коронавируса.