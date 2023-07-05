Соцфонд с января по март 2023 года израсходовал 2,6 трлн рублей

По данным Счетной палаты, 1,7 трлн рублей было потрачено на выплату страховых пенсий

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Расходы Соцфонда в первом квартале 2023 года составили 2,6 трлн рублей, это на 4% больше, чем потратили за аналогичный период прошлого года Фонд социального страхования и Пенсионный фонд России. Увеличение расходов связано с индексацией пенсий и социальных пособий, сообщается в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения бюджета Соцфонда за январь - март 2023 года.

С 1 января 2023 года ПФР и ФСС объединены в Социальный фонд России.

"За январь - март 2023 года Социальным фондом израсходовано 2 658 948,89 млн рублей (19,6% показателя, утвержденного Федеральным законом № 467-ФЗ и СБР). По сравнению с аналогичным периодом 2022 года расходы выросли на 102 155,29 млн рублей (на 4%), что обусловлено в основном увеличением размеров пенсий и социальных пособий в связи с индексацией. Исполнение расходов к утвержденному годовому показателю снизилось на 3,4 процентных пункта и составило 19,6% (в I квартале 2022 года - 23%)", - говорится в документе.

По данным Счетной палаты, 1,7 трлн рублей было потрачено на выплату страховых пенсий, число получателей на 1 апреля 2023 года составило 37,5 млн человек. Также по состоянию на 1 апреля 2,7 млн пенсионеров получают федеральную социальную доплату к пенсии.

Больше половины расходов (53,4%) приходится на расходы, финансируемые за счет средств обязательного соцстрахования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Они по сравнению с аналогичным периодом 2022 года уменьшились на 12,9%. В рамках соцстрахования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний потрачено 18,1 млрд рублей. Кроме того, в 1,4 раза сократились расходы на выплату пособия по временной нетрудоспособности и на 16,2% - на предоставление единовременных страховых выплат.

Ежемесячная денежная выплата

Согласно анализу, с января по март на выплату ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) израсходовано 93,3 млрд рублей (25,1% расходов, предназначенных на социальное обеспечение населения). Число граждан, имеющих право на ЕДВ, за год сократилось на 96 тыс. (на 0,7%) и на 1 апреля 2023 года составило 14 млн человек. Также 11,1 млрд рублей потратили на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР), включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий. При этом по сравнению с аналогичным периодом 2022 года в 3,6 раза увеличились расходы на выплату компенсации гражданам за самостоятельное приобретение ТСР.

Отмечается, что 385,5 млн рублей выделили на оплату стоимости санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан. На меры соцподдержки семей с детьми за январь - март этого года израсходовано на 189,9 млрд рублей (в 2,4 раза) больше, чем в аналогичном периоде 2022 года. Рост расходов обусловлен предоставлением ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет и ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, расходы на выплату которых в I квартале 2022 года отсутствовали.

Как подытожили в Счетной палате, бюджет Соцфонда за первый квартал 2023 года исполнен с дефицитом в объеме 514,3 млрд рублей. Источником финансирования дефицита стали остатки средств, образовавшиеся на начало 2023 года, что привело к их уменьшению на 26,2%. Остатки на 1 апреля 2023 года составили 1,4 трлн рублей.