Дефицит бюджета России в I квартале составил 2,402 трлн рублей

Как указано в аналитической записке Счетной палаты, госдолг РФ за аналогичный период вырос на 4% и достиг 23,725 трлн рублей

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Дефицит бюджета России в первом квартале 2023 года составил 2,402 трлн рублей, доходы - 5,678 трлн рублей, расходы - 8,08 трлн рублей. Об этом говорится в опубликованной Счетной палатой РФ аналитической записке об исполнении федерального бюджета в первом квартале 2023 года.

"Общий объем доходов федерального бюджета составил 5 678,2 млрд рублей, или 21,7% прогнозируемого общего объема доходов, из них нефтегазовые доходы - 1 634,9 млрд рублей, или 18,3%, ненефтегазовые доходы - 4 043,3 млрд рублей, или 23,5%. Кассовое исполнение расходов составило 8 079,8 млрд рублей, или 27,1% показателя сводной росписи с изменениями", - сказано в документе.

Доходная часть бюджета

Доходы бюджета РФ в первом квартале 2023 года снизились на 1,485 трлн рублей по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (или на 20,7%). Нефтегазовые доходы сократились на 1,339 трлн рублей (или в 1,8 раза). Ненефтегазовые доходы уменьшились на 145,5 млрд рублей (или на 3,5%). В документе отмечается, что причинами падения доходов стали снижение цен на нефть марки Urals, девальвация рубля, уменьшение налоговых поступлений в бюджет и единоразовый возврат налогоплательщикам переплаты по налогам и сборам в начале 2023 года.

Расходная часть бюджета

Расходы федерального бюджета в первом квартале выросли на 2,22 трлн рублей по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (или на 37,9%).

Восемь организаций исполнили расходы на уровне ниже 15%. Среди них Российское движение детей и молодежи (0,9% показателя сводной росписи), Минэнерго (6,6%), Росархив (8,7%), Федеральное агентство по делам национальностей (10,9%), Минтранс (11,4%), Уполномоченный по правам человека в РФ (11,7%), Федеральная пробирная палата (11,9%), Росстат (14,8%).

Уровень исполнения расходов по госпрограммам вырос по сравнению с первым кварталом 2022 года с 23,9% до 26,7%. По трем госпрограммам - рыбохозяйственный комплекс, пространственные данные, жилье - рост расходов по сравнению с показателями, утвержденными законом "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" составил почти 30%.

Исполнение расходов на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) составило 18,2% показателя сводной росписи с изменениями, что на 3,6 п. п. выше, чем за аналогичный период 2022 года. По данным Росстата, в январе - марте 2023 года введено в эксплуатацию три из 198 объектов ФАИП, предусмотренных к вводу в 2023 году.

Объем предоставленных межбюджетных трансфертов регионам составил 970,7 млрд рублей. По сравнению с первым кварталом 2022 года он вырос на 336,3 млрд рублей, или на 53%. Расходы на предоставление дотаций выросли на 234,7 млрд рублей, или в два раза, на выдачу субсидий - на 132 млрд рублей, или в 1,6 раза.

Государственный долг

Государственный долг России в первом квартале 2023 года вырос на 905,2 млрд рублей (4%) и достиг 23,725 трлн рублей, или 15,8% ВВП. Внутренний долг увеличился на 576,8 млрд рублей и составил 19,358 трлн рублей, внешний - на 328,5 млрд рублей и достиг 4,367 трлн рублей.

При этом Счетная палата отметила, что рост государственного внешнего долга связан исключительно с девальвацией рубля. В долларовом выражении его объем уменьшился на $765,8 млн, или на 1,3% от уровня 1 января 2023 года ($57,417 млрд).

Фонд национального благосостояния

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рублевом эквиваленте по состоянию на 1 апреля составил 11,906 трлн рублей, или 7,9% ВВП. За первый квартал он увеличился на 1,472 трлн рублей, или на 14,1%. Счетная палата относит это на счет роста рыночной стоимости акций Сбербанка, "Аэрофлота" и ВТБ на 851,8 млрд рублей, а также положительной курсовой разницы и переоценкой стоимости золота в объеме 927 млрд рублей.

Из средств ФНБ за указанный период на финансирование дефицита бюджета РФ было потрачено 307,3 млрд рублей.