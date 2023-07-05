Свыше трети опрошенных физлиц хотят увеличить вложения в фондовый рынок РФ в 2023 году

При этом 34% респондентов планируют оставить объем инвестиций без изменений в ближайшие месяцы

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Более трети россиян планируют увеличить вложения в российский фондовый рынок в 2023 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного УК ПСБ в июне среди более 1,2 тыс. неквалифицированных инвесторов, с которым ознакомился ТАСС.

При этом наиболее оптимистичный взгляд на фондовый рынок демонстрируют инвесторы из Москвы и Санкт-Петербурга, а также Пермского края, Башкортостана и Свердловской области. О сокращении инвестиций чаще задумываются жители Краснодарского края, Воронежской, Волгоградской, Новосибирской и Омской областей.

Каждый третий опрошенный (34%) в ближайшие месяцы планирует оставить объем инвестированных средств на прежнем уровне, каждый пятый (21%) намерен несколько увеличить вложения, а каждый седьмой (15%) - значительно увеличить. В то же время четверть инвесторов собираются снизить объем вложений (20%) или вовсе отказаться от инвестиций (5%).

Активнее других планируют увеличивать вложения инвесторы из Москвы (53%), Санкт-Петербурга (53%), Пермского края (43%), Башкортостана (41%), Свердловской (36%) и Самарской (34%) областей.

Чаще других о намерении сократить инвестиции говорили жители Краснодарского края: доля таких респондентов там составила 37%. В топ регионов по доле жителей, планирующих уменьшить вложения, в том числе попали Воронежская (30%), Волгоградская (27%), Новосибирская (26%) и Омская области, а также Татарстан и Ростовская область (по 25%).

Почти во всех регионах со столицами-миллионниками (15 из 16) есть те, кто планирует начать инвестировать в 2023 году. В то же время лишь в 10 регионах небольшая часть инвесторов планируют перестать вкладывать средства. Наибольшее число таких респондентов живут в Татарстане (17%), Самарской (13%) и Новосибирской (11%) областях, Красноярском крае (7%) и Нижегородской области (6%).

По мнению генерального директора УК ПСБ Николая Ряскова, российский рынок акций к концу лета будет находиться примерно на текущих уровнях из-за отсутствия краткосрочных драйверов роста. "Поддержать рынок могут поступающие от компаний дивиденды. Сдерживающими же факторами станут: ускорение инфляции и, соответственно, повышение ключевой ставки Банка России, медленное восстановление китайской экономики и возможное сочетание рецессии и длительного периода высоких ставок в США", - считает он.

Как полагает Рясков, в краткосрочной перспективе интересными для покупки могут выглядеть металлурги на фоне возможного возобновления выплаты дивидендов. В целом же снижение курса рубля оказывает существенную поддержку экспортерам, добавил он.