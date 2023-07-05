Доходы бюджета Соцфонда с января по март составили 2,1 трлн рублей

Это меньше суммарного объема доходов, поступившего за тот же период 2022 года в бюджеты Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Доходы бюджета Социального фонда России (СФР) за первый квартал 2023 года составили 2,1 трлн рублей, это на 20,7% меньше, чем поступило в бюджеты Фонда социального страхования (ФСС) и Пенсионного фонда России (ПФР) в аналогичном периоде 2022 года. Об этом в среду сообщается в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения бюджета Соцфонда за январь - март 2023 года.

С 1 января 2023 года ФСС и ПФР объединены в Соцфонд России.

"Доходы бюджета Социального фонда за I квартал 2023 года составили 2 144 618,12 млн рублей, что на 560 155,64 млн рублей (на 20,7%) меньше суммарного объема доходов, поступившего в аналогичном периоде 2022 года в бюджеты ПФР и ФСС", - говорится в документе.

Отмечается, что такое снижение связано с уменьшением на 39,4% поступлений межбюджетных трансфертов и на 6,6% поступлений страховых взносов. Годовой прогнозный план по доходам в отчетном периоде выполнен на 15,6% (в аналогичном периоде 2022 года - на 24,5%).

Согласно анализу, страховые взносы поступили в объеме 1,5 трлн рублей, что на 6,6% меньше поступлений в прошлом году. По отношению к прогнозируемому годовому объему поступления взносов составили 18,2% (в I квартале 2022 года - 22,7%). В бюджет Соцфонда из федерального бюджета поступило 575 млрд рублей (11,3% прогнозируемого годового объема), что в 1,85 раза меньше средств, поступивших в аналогичном периоде 2022 года.

Остатки бюджета

"На начало 2023 года в бюджете Фонда сложились значительные остатки средств федерального бюджета, в том числе целевых, которые позволили осуществить ряд социальных выплат без финансирования их расходов из федерального бюджета в I квартале 2023 года. Так, за счет остатков осуществлялись выплаты ЕДВ инвалидам и ветеранам, федеральная социальная доплата к пенсии", - указано в записке.

По данным Счетной палаты, в бюджет Соцфонда с января по март не поступали средства федерального бюджета, предназначенные на выплату страховых пенсий. Финансовое обеспечение расходов на их выплату осуществлялось с привлечением остатка средств по обязательному пенсионному страхованию, который на 1 января 2023 года составлял 781,9 млрд рублей.

При этом в бюджет СФР поступили 20,6 млрд рублей (не предусмотренные в бюджете на 2023 год) на осуществление специальных социальных выплат медицинским работникам (20 млрд рублей) и на единовременные выплаты волонтерам (636 млн рублей).