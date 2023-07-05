Гендиректор ВТО рекомендовала странам G20 сокращать ограничения в торговле

Государства Группы двадцати должны поддерживать открытую и взаимовыгодную торговлю, подчеркнула Нгози Оконджо-Ивеала

ЖЕНЕВА, 5 июля. /ТАСС/. Страны Группы двадцати (G20) должны идти по пути сокращения экспортных ограничений, особенно в торговле продовольствием, кормами и удобрениями, так как это поможет снизить волатильность цен. Об этом заявила во вторник генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала в связи с публикацией доклада ВТО о действующих торговых рестрикциях.

"Приветствуется, что страны G20 предпринимали дополнительные шаги для облегчения импорта, демонстрируя, что торговля является инструментом противодействия инфляционному давлению. Я призываю их проявить лидерство, продолжая сокращать количество и охват торговли экспортными ограничениями, особенно в отношении продуктов питания, кормов и удобрений, чтобы помочь снизить волатильность цен, которая усложняет жизнь людям во всем мире", - отметила Оконджо-Ивеала. Государства G20 должны "проявлять сдержанность в реализации торговых ограничительных мер" и поддерживать "открытую и взаимовыгодную торговлю", поскольку "их инициатива и лидерство в период до 13-й Министерской конференции ВТО будут иметь решающее значение для достижения результатов", подчеркнула она. Эта конференция запланирована на начало 2024 года.

Согласно докладу ВТО, в период с середины октября 2022 года по середину мая 2023 года страны G20 "приняли в отношении товаров гораздо больше мер, содействующих торговле, чем ограничивающих торговлю" - соответственно 77 и 41. Сейчас объем ограничительных мер оценивается в $88 млрд, тогда как в докладе ВТО за ноябрь прошлого года фигурировала цифра в $160,1 млрд. "Несколько экспортных ограничений на продукты питания, корма и удобрения оставались в силе, что ставило под угрозу предсказуемый поток продовольствия через международные рынки и способствовало волатильности цен в то время, когда доступность продуктов питания остается серьезной глобальной проблемой", - отмечается в документе.

По состоянию на середину мая страны ВТО сохраняли 63 экспортных ограничения на продукты питания, корма и удобрения. Кроме того, по-прежнему действует 21 экспортное ограничение, введенное членами ВТО в связи с COVID-19. "Из них страны G20 сохраняли 19 экспортных ограничений на продукты питания, корма и удобрения и 12 экспортных ограничений, связанных с пандемией", - говорится в докладе.

Снижение темпов роста торговли

Несколько торговых рестрикций остается в силе со времени финансового кризиса 2009 года. "В целом нет никаких признаков того, что накопленный запас ограничений G20 на импорт, введенных после мирового финансового кризиса, будет свернут. К концу 2022 года 11,1% импорта G20 были затронуты ограничениями, введенными с 2009 года и все еще действующими", - констатировали в ВТО.

В организации напомнили, что доклад "составлен на фоне заметного ослабления торговли товарами, которая резко упала в четвертом квартале 2022 года и, по-видимому, оставалась ниже тренда в первом квартале 2023 года". В ВТО ожидают, что темпы роста мировой торговли товарами упадут с 2,7% в 2022 году до 1,7% в 2023 году, но затем вырастут до 3,2% в 2024 году.