Мишустин заявил, что за пять месяцев 2023 года рост ВВП составил 0,6%

Премьер-министр прогнозирует рост ВВП России по итогам года больше 2%

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Экономика РФ уверенно восстанавливается, за пять месяцев текущего года рост ВВП составил 0,6%. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Экономика страны продолжает, я бы даже сказал, уверенно восстанавливаться, несмотря на санкции, на все, скажем, чинимые препятствия нашей стране. Я смотрел цифры, за 5 месяцев рост ВВП у нас составил 0,6%, но, что очень важно, май к маю - 5,4%", - сказал Мишустин.

Говоря о возможных годовых показателях, он отметил, что "прогнозы - неблагодарное дело". "Но, готовясь к встрече, я подумал, какую можно цифру назвать прогноза за год. Сейчас у нас есть уверенность, в случае, если не будет каких-то форс-мажорных обстоятельств, мы должны расти больше 2% за год", - указал глава кабмина.

На это Путин заметил, что МВФ прогнозировал рост ВВП РФ на 0,7%. "А наши эксперты и Минэкономразвития говорили об 1,5% - 1,9% [роста]", - добавил президент. "Пока официальная оценка ниже, но в августе мы будем пересматривать официальную оценку и там, я позволю себе выразить уверенность, она должна быть больше 2% по тем параметрам, которые мы видим", - пояснил Мишустин.

Также он подробно доложил о драйверах роста ВВП. "Драйвером вышла обрабатывающая промышленность. Это очень важно. Причем здесь и вопросы, связанные с импортозамещением. Есть еще целый ряд хороших признаков. Это рост оптовой торговли: плюс 8,4% месяц к месяцу. Строительная отрасль: плюс 4,7% месяц к месяцу. Соответственно, в годовом выражении у нас оптовая торговля выросла на 14,5%, а стройка - на 13,5%", - перечислил премьер.

Отвечая на уточняющий вопрос президента, он подтвердил, что эти показатели стимулирует в том числе внутренний спрос. "Потребительская активность в мае увеличилась относительно прошлого года, к уровню двухлетней давности. Рост суммарного оборота розничной торговли, общественного питания, платных услуг населению ускорился до 8,8%. Это год к году, после роста в 7%. То есть мы аккуратно смотрим за тем, что происходит", - заключил Мишустин.