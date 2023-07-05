Путин считает обнадеживающими показатели в экономике России

Президент РФ отметил, что ситуация в этой отрасли оказалась лучше, чем можно было прогнозировать ранее

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Сегодняшняя ситуация в российской экономике лучше, чем можно было прогнозировать ранее, и это дает надежду на выполнение всех намеченных задач, отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Комментируя слова премьера о том, что все социальные обязательства перед гражданами будут и далее выполняться, Путин подчеркнул: "Это очень важно". "Но не менее важно то, что у нас результаты - во всяком случае, пока, скажем так, осторожно - лучше ожидаемых ранее. Лучше прогнозных. Это вселяет в нас надежду на то, что все задачи - во всяком случае, так, как мы их и ставили, - как минимум будут решены в течение года", - добавил он.

Мишустин доложил Путину в том числе о ситуации в разных отраслях экономики, о прогнозах по ВВП России и другим показателям.