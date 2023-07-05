4 июля, 21:44,
обновлено 4 июля, 22:41

Мишустин заявил, что инфляция в России за год не должна превысить 5%

Дмитрий Астахов/ ТАСС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Дмитрий Астахов/ ТАСС

Премьер-министр отметил, что была создана специальная система мониторинга цен, которая касается, в первую очередь, продовольственной корзины

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Инфляция в России на начало июля составила 3,4%, в годовом исчислении ожидается, что не превысит 5%, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

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"По инфляции, вы прекрасно владеете цифрами, на начало июля она составила 3,4%. В годовом исчислении она не превысит, по мнению экспертов, 5%. Будем смотреть", - сказал Мишустин.

Он отметил, что была создана специальная система мониторинга цен, которая касается, в первую очередь, продовольственной корзины. "У меня на столе каждое утро по всем, скажем так, направлениям ценообразования, которые чувствительны для граждан, есть информация из трех-четырех источников. Это и Росстат, это и налоговая служба, это и наши соответствующие аналитические центры. И мы очень точно, выверенно смотрим за этим", - пояснил премьер. 

© Информационное агентство ТАСС
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