Мишустин заявил, что инфляция в России за год не должна превысить 5%

Премьер-министр отметил, что была создана специальная система мониторинга цен, которая касается, в первую очередь, продовольственной корзины

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Инфляция в России на начало июля составила 3,4%, в годовом исчислении ожидается, что не превысит 5%, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"По инфляции, вы прекрасно владеете цифрами, на начало июля она составила 3,4%. В годовом исчислении она не превысит, по мнению экспертов, 5%. Будем смотреть", - сказал Мишустин.

Он отметил, что была создана специальная система мониторинга цен, которая касается, в первую очередь, продовольственной корзины. "У меня на столе каждое утро по всем, скажем так, направлениям ценообразования, которые чувствительны для граждан, есть информация из трех-четырех источников. Это и Росстат, это и налоговая служба, это и наши соответствующие аналитические центры. И мы очень точно, выверенно смотрим за этим", - пояснил премьер.