Сенаторы предложили ЦБ развивать международные расчеты в рупиях, дирхамах и риалах

Также они порекомендовали правительству продолжить работу по заключению межправительственных соглашений о клиринге

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Сенаторы рекомендуют Банку России в рамках внешнеэкономической деятельности осуществлять расчеты, в частности в индийских рупиях, иранских риалах и дирхамах ОАЭ. Об этом говорится в итоговом постановлении Совфеда по итогам выступления председателя Центробанка России Эльвиры Набиуллиной. Документ есть в распоряжении ТАСС.

"Рекомендовать Центральному банку РФ рассмотреть вопрос о развитии расчетов в национальных валютах, в том числе индийских рупиях, иранских риалах, дирхамах ОАЭ и иных иностранных валютах, при осуществлении внешнеэкономической деятельности", - говорится в документе.

Кроме того, сенаторы рекомендуют правительству продолжить работу по заключению межправительственных соглашений о клиринге (безналичных расчетах между странами, банками, компаниями и предприятиями - прим. ТАСС) в национальных валютах с дружественными странами "в целях содействия росту использования национальных валют в обслуживании внешнеторговых контрактов с приоритетными партнерами".

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому банки и брокеры стран, которые являются внешнеторговыми партнерами РФ и не входят в Евразийский экономический союз, могут быть допущены к участию в организованных торгах иностранной валютой в РФ.

Сейчас разрешен допуск к торгам только для российских резидентов, созданных в соответствии с законодательством РФ, которые в большинстве своем не имеют возможности поставлять ликвидность в национальных валютах в необходимых объемах, что сдерживает рост операций и искажает определение рыночного курса рубля к этим валютам, говорится в пояснительной записке. С февраля 2022 года наблюдается увеличение спроса на биржевые конверсионные операции в таких валютах, как тенге, юань, турецкая лира, киргизский сом, дирхам ОАЭ, индийская рупия и другие.