Президент России Владимир Путин и премьер-министр России Михаил Мишустин (справа налево) во время встречи в Кремле

Президент России Владимир Путин и премьер-министр России Михаил Мишустин (справа налево) во время встречи в Кремле

Всего по нацпроекту "Жилье и городская среда" необходимо переселить 536,56 тыс. человек

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил увеличившиеся темпы расселения граждан из непригодного жилья по национальному проекту.

"Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, все-таки увеличилось", - сказал Путин в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

В середине июня вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что с 2019 года уже переселены более 531 тыс. человек из аварийного жилья площадью почти 9 млн кв. м, а из них более 142 тыс. граждан переехали из домов площадью 2,5 млн кв. м благодаря выполнению собственных программ регионов.

Всего по нацпроекту "Жилье и городская среда" необходимо переселить 536,56 тыс. человек и ликвидировать 9,53 млн кв. м аварийного жилищного фонда.