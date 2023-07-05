4 июля, 22:10,
обновлено 4 июля, 22:45

Путин отметил увеличившиеся темпы расселения граждан из непригодного жилья

Александр Казаков/ ТАСС
Президент России Владимир Путин и премьер-министр России Михаил Мишустин (справа налево) во время встречи в Кремле
© Александр Казаков/ ТАСС

Всего по нацпроекту "Жилье и городская среда" необходимо переселить 536,56 тыс. человек

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил увеличившиеся темпы расселения граждан из непригодного жилья по национальному проекту.

Читайте также
В Минстрое предложили увеличить финансирование программы расселения аварийного жильяМоскалькова предложила установить критерии разумности сроков расселения аварийного жилья

"Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, все-таки увеличилось", - сказал Путин в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

В середине июня вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что с 2019 года уже переселены более 531 тыс. человек из аварийного жилья площадью почти 9 млн кв. м, а из них более 142 тыс. граждан переехали из домов площадью 2,5 млн кв. м благодаря выполнению собственных программ регионов.

Всего по нацпроекту "Жилье и городская среда" необходимо переселить 536,56 тыс. человек и ликвидировать 9,53 млн кв. м аварийного жилищного фонда. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация