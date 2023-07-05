Глава РСА сообщил о падении цен на востребованные автозапчасти на 30-40% за год

При этом Евгений Уфимцев в интервью "Известиям" отметил, что есть отдельные бренды, к которым трудно достать комплектующие

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Многие востребованные автозапчасти подешевели за год на 30-40%. Об этом заявил глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев в интервью "Известиям", опубликованном в среду.

"С осени прошлого года ситуация начала стабилизироваться, но не по всем авто. Запчасти к целому ряду марок машин начали дешеветь и стали доступнее. Среди таких брендов - Audi, Hyundai, Kia, Mitsubishi и Nissan", - отметил он. По словам Уфимцева, к прошлому месяцу цена многих востребованных автозапчастей за год упала на 30-40%. Их поставки идут в основном из ОАЭ и КНР, уточнил глава союза.

Уфимцев также пояснил, что существуют отдельные бренды, к которым трудно достать комплектующие. Это связано с недостаточным спросом на них, пишет газета.

"При этом средний уровень цен на запчасти почти стабилизировался и превышает значения начала 2022-го на 21-25%", - сказал он. По словам Уфимцева, на стоимости запчастей последние колебания курса рубля пока никак не отразились.