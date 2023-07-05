Росимущество сообщило о почти семикратном перевыполнении плана по приватизации

По сравнению с I кварталом 2022 года в 2023 году количество проданных объектов увеличилось на 200% за счет упрощения процедур приватизации, пишут "Известия"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Фактические поступления в бюджет от приватизации в 2023 году составили 12,1 млрд рублей. Об этом в среду пишут "Известия" со ссылкой на Росимущество.

Намеченный план был перевыполнен благодаря крупной сделке во II квартале 2023 года, уточнили газета в ведомстве. Кроме того, ожидаются пополнения госказны за счет продажи 100% акций АО "Кучуксульфат" в 2023 году. В Росимуществе добавили, что по сравнению с I кварталом 2022 года в текущем году количество проданных объектов увеличилось на 200% за счет упрощения процедур приватизации, пишут "Известия".

Минфин планировал получать в казну по этой статье 1,8 млрд рублей ежегодно в 2023-2025 годах, уточняет газета. Таким образом, план превышен почти в семь раз.

Власти планируют завершить приватизацию 164 хозяйственных обществ, 35 предприятий, а также 28,4 тыс. объектов иного госимущества, сообщает газета, ссылаясь на аналитическую записку Счетной палаты (СП) о ходе исполнения федерального бюджета за январь - март 2023 года. При этом за январь - март было приватизировано 126 объектов и их пакетов акций на сумму 523,2 млн, рассчитали "Известия" на основе сведений СП.

Ссылаясь на прогнозный план по приватизации, газета отмечает, что по состоянию на 5 сентября 2022 года Россия была собственником 295 унитарных предприятий и акционером 591 хозяйственного общества. Среди них есть компании по растениеводству и животноводству, строительству зданий, научным разработкам, производству электроники и транспорта. Также Россия владеет нежилыми помещениями и земельными участками, количество которых не приводится.