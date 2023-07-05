На Колыме в 2023 году планируют добыть до 55 тонн золота

Увеличения показателя намерены достичь с помощью двух новых объектов

ТАСС, 5 июля. Недропользователи Магаданской области в этом году намерены добыть до 55 тонн золота - на 3-4 тонны больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили ТАСС в среду в правительстве региона.

"Планируется увеличение объемов добычи золота на 3-4 тонны в 2023 году", - сказали в правительстве Магаданской области, уточнив, что в 2022 году объем добычи золота составил в регионе 51 тонну.

По информации областных властей, увеличения показателя намерены достичь благодаря двум новым объектам. В мае этого года в регионе была запущена золотоизвлекательная фабрика на месторождении Тэутэджак (ООО "Рудник Тэутэджак"). Также АО ЗРК "Павлик" завершило строительные работы второй очереди золотоизвлекательной фабрики на месторождении Павлик, начались пусконаладочные работы на ЗИФ "Павлик-2".

Добыча драгметаллов играет ключевую роль в развитии Колымы и в среднесрочной перспективе останется приоритетной для региона. Горнодобывающая отрасль формирует почти две трети валового регионального продукта. Территория стабильно занимает первое место по добыче серебра, второе - по добыче золота в России и является лидером золотодобычи в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Предприятия Колымы добывают более 6% мирового объема драгоценного металла. По запасам и прогнозным ресурсам золота и серебра Магаданская область входит в число богатейших субъектов.