Bloomberg: ADNOC и OMV обсуждают создание нефтехимического гиганта стоимостью $30 млрд

По данным агентства, речь идет о слиянии австрийской Borealis и эмиратской Borouge

НЬЮ-ЙОРК, 5 июля. /ТАСС/. Национальная нефтяная компания Абу-Даби ADNOC и австрийский концерн OMV ведут переговоры о слиянии своих дочерних структур для создания нефтехимического гиганта стоимостью $30 млрд. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, речь идет о слиянии австрийской Borealis и эмиратской Borouge - совместного предприятия ADNOC и OMV. При этом в 2022 году ADNOC приобрела 25-процентную долю в Borealis у суверенного инвестиционного фонда Объединенных Арабских Эмиратов Mubadala Investment Company, а незатронутые сделкой 75% акций остались в собственности OMV. Рыночная стоимость Borealis и Borouge оценивается в $10 млрд и $22 млрд соответственно.

Как утверждают собеседники агентства, владельцы ADNOC и OMV уже несколько месяцев ведут переговоры о потенциальном соглашении и структуре собственности объединенной компании. Один из возможных сценариев предполагает, что ADNOC и OMV будут принадлежать одинаковые доли, не превышающие 50%, а остальная часть акций компании может находиться в свободном обращении и торговаться на фондовой бирже.

В то же время Bloomberg отмечает, что точная стоимость и структура собственности "остаются двумя ключевыми препятствиями для соглашения, поэтому условия могут существенно измениться". Кроме того, австрийская сторона настаивает на том, чтобы штаб-квартира компании находилась в Европе, где проходит большинство операций, даже если объединенная структура будет зарегистрирована в Абу-Даби. Некоторые собеседники агентства не исключают, что переговоры между ADNOC и OMV могут быть отложены или вовсе встать на паузу, поскольку обе стороны придерживаются противоречащих друг другу позиций по нескольким вопросам.