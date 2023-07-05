Объем ввода мощностей ВИЭ-генерации в России в первом полугодии 2023 года составил 264 МВт

Глава Ассоциации развития возобновляемой энергетики Алексей Жихарев отметил, что долгосрочного приостановления или отмены инвестиционных проектов удалось избежать

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Общий объем ввода объектов возобновляемой генерации в России в первом полугодии 2023 года составил 264 МВт, что на 72% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в Ассоциации развития возобновляемой энергетики.

Суммарный объем вводов объектов на основе ВИЭ-генерации на оптовом рынке электроэнергии и мощности в рамках ДПМ ВИЭ составил 216,9 МВт, из них на ветроэлектростанции приходится 192 МВт. В частности, на Кольскую ВЭС ("ЭЛ5-Энерго") - 32 МВт, Кузьминскую ВЭС (Росатом) - 160 МВт, еще 24,9 МВт - на Красногорскую малую ГЭС ("Русгидро").

В рамках розничных рынков электроэнергии реализованы проекты общей мощностью 47,4 МВт, где на солнечные электростанции компании Unigreen Energy приходится 44,1 МВт, а на Краснополянскую ГЭС "Лукойла" - 3,3 МВт.

По состоянию на 1 июля 2023 года совокупная установленная мощность ВИЭ-генерации в РФ составляет 6044 МВт, что на 540 МВт больше, чем годом ранее.

Глава ассоциации Алексей Жихарев отметил, что долгосрочного приостановления или отмены инвестиционных проектов удалось избежать - инвесторы отказались от реализации лишь четырех из ранее запланированных проектов, остальные остаются актуальными, но "с определенной отсрочкой".

"Уже с 2024 года мы ожидаем почти двукратный рост объемов нового строительства ВИЭ-генерации, а в 2025 году будет установлен новый рекорд и этот показатель достигнет 1500 МВт", - сказал Жихарев.

О государственной поддержке ВИЭ-генерации

Меры государственной поддержки строительства генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии, предполагающие возврат инвестиций с гарантированной доходностью, работают до 2024 года, но отборы проектов по этой программе уже завершены.

Вторая программа поддержки ВИЭ-генерации будет работать в 2025-2035 годах. Изначально ее объем предполагался на уровне 400 млрд рублей, но в итоге был сокращен до около 350 млрд рублей.

В Минэнерго ожидают, что до 2035 года в России будет введено около 6,7 ГВт ВИЭ-мощности. Позднее сообщалось, что объем вводов может составить 12 ГВт.