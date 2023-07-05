Nikkei узнала о планах корпорации Toyota отказаться от сборки на конвейере

В новых электромобилях будет радикально сокращено число деталей и узлов за счет их укрупнения, пишет газета

ТОКИО, 5 июля. /ТАСС/. Крупнейшая в мире автомобилестроительная корпорация Toyota Motor намерена при производстве проступающих в продажу в 2026 году электромобилей нового поколения отказаться от привычной сборки на конвейере. При этом предполагается наполовину сократить число производственных операций и сумму необходимых инвестиций в оборудование, сообщила в среду ведущая в Японии экономическая газета Nikkei.

В новых электромобилях будет радикально сокращено число деталей и узлов за счет их укрупнения. Например, при сборке задней части машины сейчас используется 86 компонентов из листового металла и 33 производственные операции, которые будут заменены одной массивной деталью и одной операцией ее монтажа. Это должно резко сократить себестоимость сборки электромобиля.

За счет этого планируется в будущем наполовину уменьшить инвестиции, необходимые для поддержания производственного процесса.

С такой же целью вместо впервые опробованного в 1913 году в США конвейерного способа производства Toyota Motor намерена ввести систему самостоятельного передвижения машины при сборке. Для этого на платформу будущего электромобиля вначале станут устанавливать мотор и аккумулятор. Затем он будет самостоятельно передвигаться к необходимым станкам и устройствам, обрастая новыми деталями и узлами. Отказ от конвейера Nikkei считает важным событием, позволяющим экономить пространство на заводе, более гибко его использовать и сокращать себестоимость. При этом будут применяться технологии беспилотного управления машиной.

Toyota Motor в 2022 финансовом году (завершился 31 марта 2023 года) довела объем продаж до самого высокого уровня в своей истории. Они составили по всему миру 37,15 трлн иен (около $275 млрд). По этому показателю корпорация находится на первом месте в мире. Вторую строчку занимает германская Volkswagen Group.