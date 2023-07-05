"Казтрансойл" во II квартале осуществил транзит 37,9 тыс. тонн нефти из РФ в Узбекистан

В первом квартале объем транзита российской нефти по этому направлению составил 10,7 тыс. тонн

АСТАНА, 5 июля. /ТАСС/. Компания "Казтрансойл" во втором квартале текущего года осуществила транзит в Узбекистан 37,9 тыс. тонн российской нефти. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Во втором квартале 2023 года АО "Казтрансойл" отгрузило 37,9 тыс. тонн российской нефти в целях транзита через территорию Республики Казахстан в Республику Узбекистан", - говорится в сообщении. В первом квартале объем транзита нефти российского происхождения по этому направлению составил 10,7 тыс. тонн. Транспортировка нефти идет в соответствии с графиком поставок, утвержденным Министерством энергетики Казахстана.

В компании также напомнили, что перекачка российской нефти в Узбекистан по системе магистральных нефтепроводов "Казтрансойл" идет с 2017 года. Объем транзита в 2017 году составил 67,9 тыс. тонн, в 2018 году - 36 тыс. тонн. В 2019-2022 годах транзит российской нефти через Казахстан в Узбекистан не осуществлялся.

АО "Казтрансойл" - национальный оператор нефтепроводов Казахстана. Входит в группу АО "Национальная компания "Казмунайгаз". Владеет диверсифицированной сетью магистральных нефтепроводов протяженностью 5,4 тыс. км. Транспортирует нефть на казахстанские нефтеперерабатывающие заводы и на экспорт.