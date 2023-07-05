В Москве пройдет акселерационная программа для экспортеров

Заявки на новый поток проекта принимаются до 8 августа

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Прием заявок на акселерационную программу "Экспортеры 2.0" стартовал в Москве, проект реализуется в девятый раз. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе департамента столичного предпринимательства и инновационного развития.

"В столице начался прием заявок на акселерационную программу "Экспортеры 2.0". В ней могут принять участие предприниматели, которые уже имеют опыт внешнеэкономической деятельности или только планируют вывести свои товары и услуги на международный уровень. Проект реализуется в девятый раз Московским экспортным центром (МЭЦ). Сейчас идет обучение восьмого потока, а выпускники предыдущего - седьмого - набора поставили за рубеж товаров более чем на полмиллиарда рублей", - сказали в пресс-службе.

Как уточнила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, участники программы уже работают в странах СНГ, Турции, Аргентине, Сербии, Таиланде и других государствах. Эксперты помогли им сформировать экспортную стратегию и быстрее выйти на глобальный уровень. Заявки на новый поток принимаются до 8 августа.

Отмечается, что наставники проведут для предпринимателей практические занятия и мастер-классы, расскажут, как просчитать рентабельность продукта, изучить примеры конкурентов и оценить спрос на экспортных рынках. Компаниям нужно будет выполнять задания как самостоятельно, так и в отраслевых группах. Выпускники получат дипломы от партнера проекта - школы управления "Сколково".

"За все время благодаря МЭЦ обучение прошли почти 180 компаний. Среди них - столичный разработчик программного обеспечения, сотрудничающий теперь с партнерами из Таиланда. Другой участник, производитель продуктов для здорового питания, экспортирует товары в Юго-Восточную Азию. Компания, предоставляющая в аренду мягкие контейнеры для перевозки сыпучих грузов, заключила сделку с партнерами из Белоруссии, а бренд мебели для киберспортсменов запустил продажи в Казахстане", - добавили в пресс-службе.

Правительство Москвы компенсирует 85% стоимости обучения. Принять участие в программе могут физические или юридические лица, у которых уже есть продукт или услуга для продажи за рубежом. Важные условия - регистрация на территории столицы не менее полугода назад и отсутствие бюджетных задолженностей свыше 100 тыс. рублей.