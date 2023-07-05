Эксперт спрогнозировал восстановление энергосистемы Украины к отопительному сезону на 15%

По словам директора украинского Центра исследований энергетики Александра Харченко, этого будет достаточно, чтобы покрыть текущие потребности украинской энергосистемы для транспортировки электричества

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Полностью восстановить энергосистему Украины к следующему отопительному сезону почти нереально, скорее всего, восстановят около 15%. Такое мнение представил директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Говоря об обещании властей восстановить почти 80% энергетических объектов, данном в конце прошлой зимы, он заявил, что об этом нет речи и "фактически это нереально технически". "Если к отопительному сезону восстановят 20%, то будет очень хорошо. Я думаю, будет где-то 15%", - сказал эксперт в интервью агентству РБК-Украина.

По его мнению, этого будет достаточно, чтобы покрыть текущие потребности украинской энергосистемы для транспортировки электричества. Однако он признал, что это ненадежно и является лишь временным решением.

Харченко пояснил, что есть регионы, например, Киевская и Одесская области, где больше всего проблем именно с точки зрения энергетического узла. "Они сейчас едва ли не самые проблемные. Там где-то рядом Херсон по понятным причинам и Харьков так же", - указал он. В этих областях периодически происходят отключения, поскольку недостаточно надежно работает оборудование. И пока с Запада не приедет новое оборудование, которое должно заменить временные решения, капитально сделать ничего нельзя, подчеркнул он.

"Самая большая проблема - это, конечно, угольная генерация. Потому что она подвергалась многим атакам. Очень много полностью уничтоженных блоков. То есть они не восстановлены, их нельзя восстановить в горизонте 2-3 лет", - добавил он. Харченко объяснил, что большей частью угольной генерации владеют частные компании, а они не получают гранты от доноров и партнеров.