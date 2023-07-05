"Яндекс Доставка" запустила возможность примерки в пунктах выдачи заказов

Покупатель сможет сразу же оформить возврат, если часть заказа не подойдет

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Сервис "Яндекс Доставка" ввел возможность примерки и частичного выкупа заказов, которые оформлены до пунктов выдачи, сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса.

"Яндекс Доставка" запустила услугу примерки и частичного выкупа заказов, оформленных до ПВЗ. Новый сервис уже доступен в 10 тысячах брендированных ПВЗ "Яндекс Маркета" в более чем в 1 тысяче городов и малых населенных пунктов России", - сказали в пресс-службе.

Пункты выдачи заказов "Яндекс Маркета" оборудованы примерочными кабинами, и если часть заказа не подошла, покупатель сможет сразу же оформить возврат. Это действует как для предоплаченных заказов, так и для заказов с оплатой при покупке.

Возможность для покупателей заказать несколько вещей на выбор может позитивно повлиять и на бизнес продавцов: по данным "Яндекс Маркета", услуга примерки помогает увеличить конверсию у продавца до четырех раз.

"Яндекс Доставка" - логистический сервис для частных клиентов и юридических лиц. Сервис помогает организовать доставку посылок по городу и в другие города, курьером до двери и в пункты выдачи заказов, а также грузовую доставку. "Яндекс Доставка" развивается с 2019 года, в настоящее время работает в более чем 1,2 тыс. населенных пунктов России.