Индия может произвести первые полупроводники на заводе Micron в конце 2024 года

В последние годы Индия стремится нарастить мощности по производству смартфонов, аккумуляторов, электромобилей и другой электроники, пишет газета Financial Times

ЛОНДОН, 5 июля. /ТАСС/. Индия намерена запустить производство полупроводников внутри страны в течение 18 месяцев на заводе американской транснациональной корпорации Micron Technology, который будет построен в западном штате Гуджарат. Об этом заявил министр электроники и информационных технологий Индии Ашвини Вайшнав в интервью газете Financial Times.

"Я не просто говорю о новой компании - это новая отрасль для страны", - сказал министр. "18 месяцев - это период, в течение которого мы рассчитываем на выпуск [первой] продукции на этом заводе, то есть в декабре 2024 года", - добавил он.

Как пишет издание, в последние годы Индия стремится нарастить мощности по производству смартфонов, аккумуляторов, электромобилей и другой электроники. Технологический сектор страны отстает от показателей экспортно ориентированных стран Восточной Азии, особенно Китая, который начал свою деятельность по расширению производства раньше и предлагал больше субсидий для промышленности.

В свою очередь Нью-Дели недавно возобновил программу субсидирования производителей микросхем на сумму $10 млрд. Ашвини Вайшнав сообщил, что чиновники сейчас ведут переговоры с более чем десятком компаний, желающих подать заявку на получение средств. По его словам, в Индии насчитывается более 50 тыс. разработчиков полупроводников и что "практически каждый сложный чип в мире" был разработан в Индии. Он также добавил, что в стране "уже существует экосистема" для производства полупроводников.

В соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанным 28 июня Micron с администрацией Гуджарата, власти штата предоставят корпорации 20-процентные льготы на ведение строительных работ. Капиталовложения Micron в строительство предприятия в индийском городе Сананд составят $2,7 млрд, правительство Индии оплатит половину расходов американской корпорации. Индийские СМИ отмечали, что сделка Нью-Дели с Micron Technology ознаменует победу инициированной Моди программы "Делай в Индии", а также даст Вашингтону возможность укрепить ключевые цепочки поставок чипов за пределами Китая, считающегося крупнейшим в мире рынком полупроводников.

США расширяют сотрудничество с Индией по производству чипов согласно плану партнерства, подтвержденному во время государственного визита премьер-министра Моди в Вашингтон в прошлом месяце. Помимо американской Micron, которая вложит в индийскую промышленность $800 млн, другие крупные компании также хотят внести свой вклад в развитие отрасли. Так, производитель чипов Applied Materials объявил о планах инвестировать $400 млн в новый инженерный центр в Бангалоре.