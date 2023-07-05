Ozon открыл продажи для жителей Армении

Для покупателей доступен почти весь ассортимент российского маркетплейса

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Ozon запустил продажи для жителей Армении, для покупателей доступен почти весь ассортимент российского маркетплейса, говорится в сообщении компании.

"Жители Армении уже могут оформить покупки товаров из России на Ozon. Им доступен почти весь ассортимент российского маркетплейса - 196 млн товарных наименований в более чем 20 категориях: от книг и одежды до продуктов питания или товаров для здоровья", - сообщает онлайн-ретейлер.

Покупатели в Армении на первом этапе могут получить товары через доставку Omni Logistics - через курьерскую службу или пункты выдачи заказов по всей стране. Средний срок доставки товаров составит около семи дней.

"В перспективе Ozon планирует развивать свою логистическую инфраструктуру в Армении, в том числе собственную службу доставки и сеть пунктов приема и выдачи заказов", - добавляется в сообщении.

"Ozon продолжает развиваться на международной арене, чтобы открывать для жителей соседних стран новые возможности удобного онлайн-шоппинга. <…> Мы хотим укрепить нашу инфраструктуру в стране, чтобы даже жители самых отдаленных уголков Армении могли заказывать онлайн и выбирать товары из многообразного ассортимента", - отметил директор по операциям и развитию Ozon в СНГ Алексей Сапон, слова которого приводятся в релизе.

Ozon - одна из крупнейших российских интернет-компаний в России. Маркетплейс развивает бизнес в СНГ с 2021 года. Компания уже обладает своей логистической инфраструктурой в Белоруссии, Казахстане и Киргизии.