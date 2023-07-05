"Т Плюс" выплатит финальные дивиденды за 2022 год из расчета 13,49 копейки на акцию

Реестр акционеров на получение дивидендов закроется 14 июля

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Акционеры "Т Плюс" в ходе годового собрания утвердили выплату финальных дивидендов за 2022 год в размере 13,49 копейки на акцию, сообщила компания.

Реестр акционеров на получение дивидендов закроется 14 июля 2023 года.

За первое полугодие 2022 года акционеры компании одобрили выплату дивидендов из расчета 8,99 копейки на акцию.

Основные направления деятельности "Т Плюс" - генерация, энерготрейдинг, ретейл, энергосервис. Компания обеспечивает энергоснабжение в 16 регионах России. Ее клиентами являются более 14 млн физических лиц и свыше 160 тыс. юридических лиц.

Под управлением группы находятся 60 электростанций, более 400 котельных и свыше 18 тыс. км тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 15,5 ГВт, тепловая мощность - 55 тыс. Гкал/ч.