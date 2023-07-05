СМИ: продовольственные банки ФРГ не справляются с наплывом нуждающихся

По словам председателя немецкого союза социального обеспечения Михаэлы Энгельмайер, сейчас прокормить себя не в состоянии "не только получатели пособий, но и миллионы людей с низким достатком и пенсионеры"

БЕРЛИН, 5 июля. /ТАСС/. Крупнейшая германская благотворительная организация Tafel, занимающаяся сбором продуктовых пожертвований для передачи нуждающимся, не справляется с растущим числом желающих получить подобную помощь в республике. Об этом в среду сообщило редакционное объединение RND со ссылкой на заявление главы отделения Tafel в Шлезвиг-Гольштейне и Гамбурге Франка Хильдебрандта.

По его словам, сейчас продовольственные банки организации во всех федеральных землях находятся "в чрезвычайном положении". Объем пожертвований со стороны жителей республики "снизился на 50%" из-за резкого роста цен на продукты питания, в то же время число нуждающихся в такой помощи в некоторых регионах ФРГ "почти удвоилось".

Председатель немецкого союза социального обеспечения Михаэла Энгельмайер, слова которой приводит портал, также считает ситуацию в продовольственных банках критической. По ее словам, сейчас прокормить себя не в состоянии "не только получатели пособий, но и миллионы людей с низким достатком и пенсионеры". В этой связи Энгельмайер призвала властей Германии "обеспечить [жителям республики] прожиточный минимум".

По данным Tafel, организация насчитывает более 960 пищевых банков по всей стране. Ее волонтеры занимаются сбором продуктов питания и организуют их раздачу нуждающимся. Как уточнила представитель НКО Анна Веррес, сейчас услугами Tafel пользуются в общей сложности около 2 млн жителей ФРГ.