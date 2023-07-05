Эксперты рассказали о самых популярных китайских авто у россиян

По итогам I полугодия первое место занял бренд Chery, второе - Geely, третье - Haval

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Chery стала самым популярным китайским автомобилем у россиян в I полугодии 2023 года. Такие данные приводит автомобильный портал "Дром" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"В январе - июне этого года покупатели чаще всего интересовались новыми машинами бренда Chery. На втором месте по числу запросов - китайский бренд Geely. Третью строчку занимает Haval. На четвертом месте - Changan, а на пятом - Exeed", - отмечается в исследовании.

Среди подержанных китайских автомобилей лидирует также марка Chery. На втором месте - Lifan, а тройку лидеров замыкает Geely. В топ-5 популярных брендов автомобилей из КНР вошли также Great Wall и Haval.

"Места в рейтинге коррелируют и с данными продаж АЕБ [Ассоциации европейского бизнеса], и с данными о первичной регистрации автомобилей. Бренды, вошедшие в топ, агрессивно продвигаются на рынке и расширяют дилерские сети", - подчеркнул обозреватель автопортала "Дром" Сергей Арбузов, слова которого приводятся в исследовании.

Что касается самых популярных моделей в сегменте новых китайских автомобилей, то их рейтинг возглавляет Omoda C5 со средней стоимостью 2,8 млн рублей. На втором месте - Haval Jolion, который можно приобрести в среднем за 2,4 млн рублей. Третью строчку рейтинга занимает Geely Monjaro со средней ценой 4,7 млн рублей.

Если говорить о подержанных автомобилях, то первое место в этом сегменте занимает Chery Tiggo T11 (470 тыс. рублей). Популярны также модели Lifan Solano (353 тыс. рублей) и Lifan X60 (625 тыс. рублей).