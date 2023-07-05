5 июля, 07:02,
обновлено 5 июля, 07:40

Российский рынок акций открылся снижением основных индексов

По данным на 10:20 мск, индекс Мосбиржи находится на уровне 2 801,72 пункта, индекс РТС составляет 981,55 пункта

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже демонстрирует снижение ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 10:20 мск, индекс Мосбиржи замедлил снижение до 0,2% и находится на уровне 2 801,72 пункта, индекс РТС составляет 981,55 пункта (-0,6%).

На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 2 795,4 пункта (-0,46%), а долларовый индекс РТС снижался на 0,51%, до 982,4 пункта.

Курс доллара на валютных торгах Мосбиржи растет на 0,92%, до 90 рублей, евро дорожает до 98,22 рубля (+1,01%). Курс юаня к рублю прибавляет 0,55% и находится на уровне 12,405 рубля, свидетельствуют данные торгов на 10:25 мск. 

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Россия
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