На Украине после планового ремонта возобновили работу одного из атомных блоков

В Минэнерго страны заявили, что это значительно повысит устойчивость энергосистемы и стабильность энергоснабжения

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Атомный энергоблок мощностью 1 тыс. МВт после планового ремонта вернулся в энергосистему Украины. Об этом сообщает министерство энергетики страны.

"Из ремонта, который происходит в рамках самой масштабной за всю историю ремонтной кампании на энергетических объектах, на четыре дня ранее вышел очередной энергоблок одной из украинских АЭС. Он добавит в систему 1 тыс. МВт мощности", - говорится в сообщении на странице министерства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). О какой АЭС идет речь, в сообщении не указано.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, это значительно повысит устойчивость энергосистемы и стабильность энергоснабжения.

В свою очередь в компании "Энергоатом" уточнили, что плановый ремонт блока был начат 4 мая.

Всего под контролем Украины находятся три действующих АЭС - Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская, на которых работают девять энергоблоков.