Карчаа заявил о переговорах европейских лидеров с Зеленским по ситуации на ЗАЭС

Советник гендиректора "Росэнергоатома" выразил уверенность, что до саммита НАТО в Вильнюсе напряжение в вопросе ситуации на станции будет сохраняться

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 июля. /ТАСС/. Несколько лидеров европейских стран в ночь на среду провели консультации с президентом Украины Владимиром Зеленским по ситуации на Запорожской АЭС, заявил ТАСС советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

Ранее Карчаа сообщал о планируемой атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ЗАЭС в ночь на 5 июля.

"Ночь прошла спокойно, расслабленности нет, - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о ситуации на Запорожской АЭС. - По моим данным, ночью шли очень интенсивные консультации европейских лидеров с Зеленским, убеждали, чтобы ничего непоправимого не произошло". Карчаа выразил уверенность, что до саммита НАТО в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля, напряжение в вопросе ситуации на ЗАЭС будет сохраняться.

Ранее Карчаа сообщал, что, по его данным, украинские военные ударят по станции с использованием высокоточных средств большой дальности и беспилотников. Также, по словам советника гендиректора концерна "Росэнергоатом", ВСУ намерены сбросить боеприпасы с радиоактивными отходами, вывезенными 3 июля с Южно-Украинской АЭС. Резервный план сброса радиоактивных веществ предусматривает применение высокоточного снаряда "Точка-У" с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами, отмечал Карчаа, сославшись на поступившую ему информацию.

Ранее Зеленский обвинил Россию в том, что она якобы готовит теракт на Запорожской АЭС. Не предъявив каких-либо доказательств, он оповестил об этом Бразилию, Индию, Китай, США, а также страны Европы, Ближнего Востока и Африки. Глава украинского МВД Игорь Клименко сообщил, что "на случай возможной утечки радиации на ЗАЭС" на Украине проведут учения, развернуты штабы на случай возможного ЧП.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского очередной ложью. Карчаа, комментируя утверждения Зеленского о том, что РФ якобы готовит теракт на Запорожской АЭС, выразил мнение, что заявления украинского лидера могут быть признаком подготовки Киевом теракта или удара по ЗАЭС для втягивания НАТО в украинский конфликт. 23 июня постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации, заявил, что РФ крайне настораживают участившиеся утверждения Киева о якобы минировании Россией ЗАЭС. Он отметил, что миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), недавно посетившая станцию, могла убедиться в абсурдности подобных заявлений.

О ситуации на ЗАЭС

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.