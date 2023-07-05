Инфляция в Турции снизилась до рекордных за последние 1,5 года 38,21%

В июне потребительские цены выросли на 3,92% по сравнению с маем

АНКАРА, 5 июля. /ТАСС/. Индекс потребительских цен в Турции составил в годовом выражении 38,21%, что стало наименьшим показателем за последние полтора года. Соответствующие данные об инфляции в стране в среду обнародовало государственное статистическое ведомство TUIK.

В июне потребительские цены выросли на 3,92% по сравнению с маем. Таким образом, за год с июня 2022 года инфляция составила 38,21%. В мае этот показатель составлял 39,59%.

Наибольший рост цен в годовом выражении зафиксирован в гостиничной сфере и общественном питании - 67,2%. Здравоохранение подорожало на 65,7%, продовольствие и прохладительные напитки в течение года подорожали почти на 54%. Услуги в сфере образования обходятся потребителю на 50% дороже. Алкогольные напитки и табак подорожали на 40%. Менее всего выросли цены на одежду и обувь (21%), транспортные услуги (20,7%) и жилую недвижимость (14,7%).

Новое руководство Центробанка Турции заявило о принципиальной задаче добиться снижения инфляции. Для этого банк начал повышать ключевую ставку впервые с марта 2021 года и ужесточать денежно-кредитную политику. Кроме того, ЦБ начал увеличивать валютные резервы, которые заметно уменьшились, поскольку использовались в том числе для стабилизации курса нацвалюты. По информации турецких экономических изданий, власти отказываются от валютных интервенций для поддержания курса лиры.