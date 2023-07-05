Акции компаний K-Pop упали из-за расследования о возможных нарушениях договоров

Комиссия по справедливой торговле Республики Корея проводит проверку о "возможных нарушениях правил работы с субподрядчиками"

ЛОНДОН, 5 июля. /ТАСС/. Акции управляющих агентств южнокорейских групп, исполняющих музыку в жанре K-pop (корейская поп-музыка), упали после того, как антимонопольный орган Республики Корея начал расследование о возможных нарушениях условий договоров субподряда при записи альбомов и производстве фирменной продукции. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

По его информации, котировки музыкальных агентств HYBE, SM Entertainment и YG Entertainment, которые работают с наиболее известными южнокорейскими поп-группами, включая бойз-бенд BTS, упали утром в среду на 2,1%, 1,5%, и 0,4% соответственно на фоне новостей о том, что Комиссия по справедливой торговле Республики Корея направила следователей в офисы данных компаний. Регулятор проводит проверку о "возможных нарушениях правил работы с субподрядчиками". К подобным нарушениям может относиться, в частности, использование устных договоренностей без заключения договоров с аутсорсинговыми организациями при записи альбомов или производстве фирменных товаров, а также случаи задержки выплат им за выполненные работы, отмечает агентство. В то же время пока никаких конкретных обвинений "не выдвигалось".

Уточняется, что выручка HYBE, которая выполняет функции менеджмента самой известной группы направления K-pop BTS, от продаж за период с января по март составила 410,6 млрд вон ($315,9 млн), при этом 44,9% этой суммы пришлось на продажу и стриминг альбомов, а 16,8% - на фирменные товары и доходы от использования интеллектуальной собственности.