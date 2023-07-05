На Украине запустили в работу три газовых скважины с добычей 425 тыс. куб. м в сутки

Глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев отметил, что на очереди находятся "несколько других перспективных скважин"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Украинская компания "Нафтогаз" ввела в эксплуатацию три газовых скважины на востоке страны. Об этом сообщил глава компании Алексей Чернышев.

"Плюс 425 тыс. куб. м украинского газа в сутки. Группа "Нафтогаз" запустила в работу еще три скважины с высокими показателями добычи на востоке Украины", - написал он на странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Чернышев уточнил, что две скважины новые, а третья возобновила работу после капитального ремонта.

"На очереди несколько других перспективных скважин. Делаем все, чтобы Украина была энергонезависимой", - подчеркнул глава компании.

В мае глава "Нафтогаза" сообщал, что с начала года на Украине ввели в эксплуатацию семь скважин с суммарной добычей газа около 1,5 млн куб. м в сутки. По словам Чернышева, всего в этом году Украина планирует добыть 13,5 млрд куб. м газа.