Правительство уточнило порядок раскрытия информации участниками фондового рынка

Утвержденные нормы учитывают необходимость дальнейшего развития рынка капитала и долгового финансирования, для которого требуется раскрытие информации, и важность защиты данных, сообщили в кабмине

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Правительство России определило перечень корпоративных сведений, которые участники фондового рынка смогут по-прежнему не раскрывать для защиты от возможных ограничительных мер. Как сообщили в пресс-службе кабмина, такое постановление подписано.

Там отметили, что утвержденные нормы учитывают необходимость дальнейшего развития рынка капитала и долгового финансирования, для которого требуется раскрытие информации, и важность защиты данных, чувствительных с точки зрения возможных внешних ограничений.

"В новый перечень включены сведения в том числе о составе органов управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитентов, информация об аффилированных лицах и дочерних организациях, финансовых вложениях, операциях в иностранной валюте, сделках, включая данные о том, что такие сделки не совершались. Кроме того, в списке информация о сегментах деятельности эмитента в части сведений об оказании им услуг, о производимой продукции, закупке товаров, выполнении некоторых работ, сведения о контрагентах, их отраслевой и географической структуре", - сообщили в правительстве.

Одновременно постановлением определены основания, при которых эмитенты будут вправе ограничивать раскрытие указанных данных. Это в том числе действующие в отношении компании санкции, наличие статуса уполномоченного банка, работа в новых регионах РФ.

В марте 2022 года российские эмитенты ценных бумаг получили возможность полностью или частично не раскрывать корпоративную информацию. Эта норма была закреплена постановлением правительства. 1 июля 2023 года срок действия принятого решения истек.