СФ одобрил закон о присоединении к соглашению об упрощении торговли со странами АТР

Базовым положением соглашения является трансграничное взаимное признание торговых документов и данных в электронной форме в процессе торговли

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон о присоединении России к рамочному соглашению об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Рамочное соглашение было принято на 72-й сессии Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) 15-20 мая 2016 года и вступило в силу 20 февраля 2021 года. На данный момент соглашение действует для 11 стран, включая Китай, Иран, Монголию, Азербайджан, Таджикистан и Туркменистан. Правительство РФ внесло закон о присоединении к соглашению в Госдуму 21 апреля 2023 года.

Как говорится в сопроводительных документах, рамочное соглашение направлено на развитие трансграничной безбумажной торговли через создание условий для взаимного признания торговых документов и данных в электронной форме и обмена ими через границы, а также повышение операционной совместимости национальных и субрегиональных систем единого окна для увеличения эффективности и транспарентности внешнеторговых сделок.

Базовым положением соглашения является трансграничное взаимное признание торговых документов и данных в электронной форме в процессе торговли. Основным условием для трансграничного взаимного признания является необходимость для сторон, заинтересованных в трансграничном обмене, обеспечивать "по существу эквивалентный уровень надежности".

Кроме того, соглашением предусматривается разработка комплексного плана действий, включающего конкретные меры и мероприятия с четко определенными задачами и графиками их выполнения. При этом график осуществления мероприятий плана разрабатывается непосредственно каждой стороной на основе самостоятельной оценки своей готовности.

При присоединении к соглашению РФ делает ряд заявлений. Прежде всего, РФ заявляет, что в соответствии с национальным законодательством рассматривает понятие "по существу эквивалентного уровня надежности" как предусматривающее в том числе наличие юридической ответственности за неисполнение обязательств, возникающих в связи с трансграничным обменом торговыми данными и документами в электронной форме. Вместе с тем РФ, подчеркивая приоритетность национального законодательства, включает в понятие "самостоятельная оценка своей готовности" самостоятельную оценку национального законодательства, в связи с чем график осуществления плана действий на основе такой оценки не может противоречить национальному законодательству.