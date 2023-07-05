5 июля, 08:19,
обновлено 5 июля, 09:24

Голикова заявила, что 76 регионов справились с задачами по снижению бедности в 2022 году

Вице-премьер РФ отметила, что девять регионов не смогли добиться результатов и решить эту проблему

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. 76 регионов России смогли в 2022 году обеспечить снижение уровня бедности в соответствии с планом. В 2023 году ожидается дальнейшее снижение, сообщила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова на правительственном часе в Совете Федерации.

"По итогам 2022 года 76 регионов страны смогли обеспечить снижение уровня бедности в соответствии с запланированными значениями. Девять [регионов], к сожалению, не смогли добиться результатов и решить эту проблему. Это республики Хакасия, Ингушетия, Адыгея, Карачаево-Черкесская Республика, Калмыкия, Северная Осетия - Алания, Коми, Оренбургская область, Ненецкий автономный округ", - сказала она.

По словам Голиковой, только за 2022 год из-за черты бедности вышли 1,7 млн россиян. "В этом году мы ожидаем дальнейшее снижение бедности, в том числе за счет введения единого пособия, направленного на поддержку семей", - сказал она, добавив, что такими пособиями уже охвачены почти 255 тыс. беременных женщин и 8 млн детей. "Это 82,5% от того, что мы прогнозировали на 2023 год", - заключила она.

В новость внесена правка (12:18 мск) - передается с исправлением в цитате. 

Теги:
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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