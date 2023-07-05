ЦБ оценил объем похищенных кибермошенниками денег в 4,5 млрд руб.

Количество хищений, совершаемых кибермошенниками в России, увеличилось в начале 2023 года по сравнению со значениями 2022 года на 30%, отметили в регуляторе

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Объем средств, похищенных кибермошенниками в РФ с начала 2023 года, достиг 4,5 млрд рублей. Об этом сообщил глава департамента информационной безопасности ЦБ РФ Вадим Уваров в ходе форума информационной безопасности Инфофорум-Сочи 2023.

"Проблема кибермошенничества не теряет своей актуальности, в первом квартале 2023 года злоумышленники похитили 4,5 млрд рублей. По сравнению со средними значениями 2022 года объем похищенных денег вырос почти на 30%", - сказал он.

Уваров также отметил, что банками за первые три месяца 2023 года было отражено 2,7 млн атак кибермошенников на счета клиентов, что позволило не допустить хищения более 700 млрд рублей. При этом Банк России в первом квартале 2023 года инициировал блокировку почти 97 тыс. мошеннических номеров телефонов, а также направил информацию об около 7 тыс. интернет-ресурсов в Генеральную прокуратуру.

"С одной стороны, эти данные показывают беспрецедентные масштабы мошенничества в нашей стране, но, с другой стороны, они свидетельствуют о том, что совместными усилиями с отраслью удалось выстроить эффективную работу. Подавляющее большинство атак было отбито благодаря выстроенным бизнес процессам и работе антифрод-систем в банках", - добавил Уваров.

В Банке России провели опрос о потребности кредитных организаций в кадрах в сфере информационной безопасности. Согласно его результатам, средняя ежегодная потребность штатной численности финансовых организаций в этой сфере составляет около 6,7 тыс. человек. В перспективе до 2028 года средний ежегодный прирост штатной численности планируется на уровне 10%. Ежегодно финансовые организации готовы принимать на работу около 900 выпускников с высшим образованием, а наиболее заинтересованы финансовые организации в выпускниках специалитета.

