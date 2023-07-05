В КТК заявили об остановке приема нефти на НПС "Атырау"

Согласно заявлению компании, это связано с тем, что последствия нештатной ситуации на энергосетях Западного Казахстана до сих пор не устранены полностью

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) все еще испытывает проблемы с энергоснабжением в Казахстане из-за энергосбоев, остановил прием нефти на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Атырау". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"Вынуждены констатировать, что последствия нештатной ситуации на энергосетях Западного Казахстана до сих пор не устранены полностью. В связи с отсутствием питания по двум вводам от Атырау - Жарык (авария со стороны КЕГОК) в 09:39 мск НПС "Тенгиз" остановлена с сохранением приема нефти от ТШО ["Тенгизшевройл"]. Далее в связи с посадкой напряжения со стороны Атырау - Жарык в 09:42 мск остановлена НПС "Атырау" с остановкой приема от всех поставщиков нефти", - сказано в сообщении.

Кроме того, в 09:42 мск также остановлена НПС "Исатай" по причине остановки НПС "Тенгиз" и "Атырау". В КТК отметили, что работникам консорциума удалось не допустить повреждения станционного оборудования при внезапных отключениях внешнего энергоснабжения.

"Выражаем надежду и уверенность в скорейшем полноценном восстановлении работы энергосетей Республики Казахстан. О возобновлении работы НПС будет сообщено дополнительно", - подчеркнули в КТК.

Об аварии

Авария на объектах Мангистауского атомного энергетического комбината (МАЭК) произошла 3 июля около 16:00 мск, что привело к нестабильности и возмущениям в энергосистеме западного Казахстана с массовыми отключениями потребителей в регионе.

Ранее в Министерстве энергетики Казахстана сообщили, что 3 июля на тепловой электрической станции ТОО "МАЭК" аварийно отключился энергоблок № 1 с нагрузкой 130 МВт. В связи с резким выбытием генерации в Западном энергоузле частота электрической сети снизилась до 48,6 Гц. Из-за этого Мангистауский и Атырауский энергоузлы выделились на изолированную работу. Были введены ограничения по подаче электроэнергии промышленным предприятиям и части населенных пунктов.