5 июля, 08:37,
обновлено 5 июля, 08:54

Хакеры атаковали сайт и приложение РЖД

Александр Щербак/ ТАСС
© Александр Щербак/ ТАСС

В холдинге сообщили, что кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) восстанавливает работу мобильного приложения и сайта компании после хакерской атаки, сообщили в пресс-службе РЖД.

"Наш сайт и мобильное приложение подверглись массированной хакерской атаке. Стараемся как можно быстрее восстановить их работу", - говорится в сообщении.

В холдинге отметили, что кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме.

Ранее пресс-служба работающей в сфере кибербезопасности StormWall сообщала, что общее количество DDoS-атак на российские компании в II квартале 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года выросло на 28%, также Россия находится на восьмом месте в рейтинге самых атакуемых в мире стран, кварталом ранее страна занимала 11-е место. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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