Минфин РФ: бюджет в июне может недополучить 4,5 млрд рублей нефтегазовых доходов

Как сообщили в ведомстве, отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам месяца составило минус 30,3 млрд рублей

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Федеральный бюджет РФ в июне текущего года может недополучить 4,5 млрд рублей нефтегазовых доходов, сообщается в Telegram-канале Минфина РФ.

"Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в июле 2023 года в размере (минус) 4 546,10 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам июня 2023 года составило минус 30 347,71 млн рублей.

Также нефтяные компании после корректировки топливного демпфера в июне 2023 года получили из бюджета РФ 78,6 млрд рублей против 103,5 млрд рублей в мае, следует из материалов Минфина.

Продажи валюты по бюджетному правилу

В Минфине также отметили, что ежедневные продажи валюты по бюджетному правилу с 7 июля снизятся до 1,7 млрд рублей с 3,6 млрд рублей в июне.

"Совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет 34 893,81 млн руб. Операции будут проводиться в период с 7 июля 2023 года по 4 августа 2023 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте 1,7 млрд рублей", - следует из сообщения.

Минфин РФ с 13 января возобновил продажу иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках нового бюджетного правила. Операции по покупке и продаже иностранной валюты проводятся Банком России на внутреннем рынке в валютной секции Московской биржи в инструменте "юань - рубль".