Трутнев заявил, что проблему взаимодействия морских перевозок обсудят на ВЭФ

Вице-премьер отметил, что этому вопросу будет посвящена отдельная сессия форума

ВЛАДИВОСТОК, 5 июля. /ТАСС/. Вопросам синхронизации работы морских и железнодорожных транспортных путей на Дальнем Востоке посветят отдельную сессию Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщил журналистам вице-премьер - полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев.

"Есть, естественно, проблемы, связанные со взаимодействием морских перевозок и железнодорожных. Потому что сейчас грузов на Дальний Восток большой [поток], а справляться можно только при стыковке этих двух видов транспорта. Мы договорились о том, что мы подготовим отдельную сессию на Восточном экономическом форуме, на которой эти вопросы будут обсуждены. При необходимости доложим президенту Российской Федерации [Владимиру Путину]", - сказал Трутнев.

Полпред добавил, что крупнейшая компания России в области морских перевозок - группы FESCO планирует инвестировать в Приморье.

ВЭФ состоится во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Повестка будет сфокусирована на вопросах сотрудничества с дружественными странами, вывозе российской продукции на дружественные рынки, интеграции платежных инфраструктур, конкуренции за инвестиции и человеческий капитал, технологическое развитие.