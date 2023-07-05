Минэнерго Саудовской Аравии: мониторинг добычи нефти в РФ будет вестись в ОПЕК+ ежемесячно

Глава ведомства Абдель Азиз бен Сальман добавил, что Россия на самом деле исполняет свои обязательства по добровольному сокращению добычу нефти

ВЕНА, 5 июля. /ТАСС/. Мониторинг добычи нефти в России на основе данных семи независимых источников будет вестись в ОПЕК+ ежемесячно. Об этом сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман в ходе восьмого Международного семинара ОПЕК.

"Я как председатель ОПЕК+ и генеральный секретарь ОПЕК усердно работали с семью независимыми источниками, определяя объем добычи нефти в России. И это будет делаться ежемесячно", -сказал он.

Саудовский министр добавил, что Россия на самом деле исполняет свои обязательства по добровольному сокращению добычу нефти.