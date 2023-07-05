Туроператоры не отмечают спада бронирований путевок за рубеж из-за ослабления рубля

По данным РСТ, наиболее востребованным зарубежным направлением летом остается Турция

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Россияне продолжают бронировать туры за рубеж в прежнем объеме, несмотря на рост курсов доллара и евро. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Россияне продолжают покупать туры за рубеж, несмотря на ослабление рубля. Продолжающееся падение курса рубля вопреки ожиданиям не привело к коллапсу на рынке выездного туризма", - говорится в сообщении.

По словам члена комитета РСТ по агентской деятельности Ирины Панковой, первый "удар" резко повысившегося курса в середине июня оказался очень сильным. "Спад был ощутимым, бронирования просто остановились, у нас была даже аннуляция из-за скачка курса. Потом началось медленное восстановление, а сейчас есть ощущение, что туристы стараются "обогнать" возможное очередное повышение курса и активно бронируют", - рассказала она.

Эксперт отметила, что наиболее востребованным зарубежным направлением летом остается Турция. Цены на туры после снижения в апреле - мае сейчас доступные, несмотря на удорожание евро. Высокий спрос фиксируется также на туры в Египет. Гендиректор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян подчеркнул, что иногда курс валюты растет, а стоимость путевок в силу разных причин падает. Сейчас такая ситуация складывается с путевками в Турцию.

"Туроператоры переоценили спрос, взяли больше мест в самолетах, чем нужно рынку, и сейчас оптимизируют перевозку и цены. Несмотря на укрепление евро, компании продолжают снижать цены в рублях, стимулируя спрос. По Турции есть реально горящие туры, особенно с вылетом из регионов", - объяснил эксперт.

Вчера курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 98 рублей впервые с 29 марта 2022 года. Курс доллара превышал 90 рублей впервые с 28 марта 2022 года.