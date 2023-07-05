Совфед одобрил закон о запрете работы коллекторов в новых регионах до 2026 года

Документ коснется возникших до 30 сентября 2022 года денежных обязательств физических лиц, постоянно проживающих на территории новых субъектов РФ

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, направленный на запрет деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в течение переходного периода - до 1 января 2026 года.

Документ был подготовлен для реализации положений федеральных конституционных законов о принятии в состав РФ четырех новых регионов. До 1 января 2026 года действует переходный период, в течение которого должны быть урегулированы вопросы интеграции новых субъектов РФ в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы, в систему органов государственной власти.

Закон коснется возникших до 30 сентября 2022 года денежных обязательств физических лиц, постоянно проживающих на территории новых регионов РФ. "Запрещается до 1 января 2026 года осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц по возникшим до 30 сентября 2022 года денежным обязательствам физических лиц, постоянно проживавших на указанную дату на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области", - говорится в законе.