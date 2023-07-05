Совфед уточнил санкции за незаконное привлечение иностранцев к работе на рынках

Закон меняет действующую редакцию статьи 18.16 Кодекса РФ об административных правонарушениях

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, уточняющий наказание за использование труда иностранных работников на розничных рынках в нарушение норм миграционного законодательства.

Закон меняет действующую редакцию статьи 18.16 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение правил привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности, осуществляемой на торговых объектах, в том числе в торговых комплексах). Теперь она будет касаться нарушений правил привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности на розничных рынках.

В первой части обновленной статьи предусмотрены санкции за предоставление торгового места, складского, подсобного или иного помещения на рынке иностранцу (лицу без гражданства), который привлекается к работе с нарушением установленных правил. Штраф для граждан составит от 3 тыс. до 4 тыс. рублей (в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях до 5 тыс. рублей), для должностных лиц - от 45 тыс. до 50 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей без образования юрлица и для юридических лиц - до 800 тыс. рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

Сейчас первая часть статьи 18.16 КоАП РФ не содержит штрафы для граждан. Остальные санкции находятся на том же уровне и применяются при предоставлении торгового места на территории торгового объекта или иных помещений иностранцу или лицу без гражданства, незаконно привлекаемым к трудовой деятельности.

Во второй части обновленной статьи санкции предусмотрены за предоставление на территории рынка торгового места или других помещений лицу, которое не имеет разрешения на использование труда иностранных работников, но фактически использует их, привлекает к работе иностранцев или лиц без гражданства без разрешения на работу или патента. Речь идет о нарушениях со стороны компании, управляющей рынком, должностного лица этой компании или лица, которое заключило с компанией договор о предоставлении торгового места. Здесь устанавливаются аналогичные размеры и виды санкций.

Сейчас частью второй статьи 18.16 КоАП РФ предусмотрены штрафы для случаев, когда индивидуальный предприниматель, юрлицо, его филиал или представительство, управляющее торговым объектом, предоставили торговое места юрлицу или ИП, не имеющим разрешение на использование иностранных работников или привлекающим к работе иностранцев без патента.