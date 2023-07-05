Песков заявил, что Россия своевременно объявит о своем решении по зерновой сделке

По словам пресс-секретаря президента РФ, оснований для продления договоренности сейчас не усматривается

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Часть зерновой сделки по российскому экспорту не выполнена, поэтому оснований для продления договоренности сейчас не усматривается. Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"До сих пор эта часть [касающаяся обязательств в отношении российского экспорта] не выполнена. И, соответственно, в настоящий момент, к сожалению, оснований особо не усматривается для продления этой сделки", - сказал представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что РФ еще официально не объявляла о своем решении насчет судьбы сделки. "Мы объявим о нем своевременно, пока еще время есть, - отметил пресс-секретарь президента. - Также пока еще остается время для того, чтобы выполнить ту часть договоренностей, которая касается нашей страны".

22 июля 2022 года в Стамбуле был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международные рынки. Изначально договоренности были заключены на 120 дней, в ноябре 2022 года их действие продлили на такой же срок. 18 мая Россия объявила о продлении сделки на 60 дней, то есть до 17 июля, предупредив, что этого времени будет достаточно для оценки выполнения меморандума, подписанного с ООН. 30 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что на данный момент не видит доводов в пользу продления зерновой сделки.