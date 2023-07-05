СФ одобрил закон о праве некоторых юрлиц получать оружие для проведения испытаний

Документ также вводит новую норму о запрете замещать должности в организациях ОПК для тех, кто не прошел обязательное психиатрическое освидетельствование

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о наделении некоторых юридических лиц правом получать во временное пользование оружие в технологических и научно-технических испытательных целях.

"Юридические лица, осуществляющие разработку или производство вооружения, военной техники и боеприпасов, включенные в перечень юридических лиц, устанавливаемый правительством РФ, имеют право получать во временное пользование в государственных военизированных организациях боевое ручное стрелковое оружие, боеприпасы и патроны к нему для использования в технологических и научно-технических испытательных целях", - говорится в законе.

При этом устанавливается, что такие юрлица могут не получать на территории РФ лицензию на приобретение, экспонирование и коллекционирование боевого ручного стрелкового оружия, а также боеприпасов и патронов к нему, если они приобретаются в технологических и научно-технических испытательных целях.

Документ также вводит новую норму о запрете замещать должности в организациях ОПК для тех, кто не прошел обязательное психиатрическое освидетельствование. Эта норма дополнит действующий сегодня запрет замещать такие должности лицам, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за преступление, совершенное умышленно.

Новые нормы вступят в силу через 180 дней после официального опубликования закона.