ЦРПТ запустил две программы поддержки производителей безалкогольных напитков

Они включают в себя рассрочку на три года на приобретение оборудования или компенсацию 50% затрат на оборудование для маркировки

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Центр развития перспективных технологий (Оператор системы цифровой маркировки "Честный знак") запустил две программы поддержки производителей безалкогольных напитков, в том числе - с соком и соков. Программы включают в себя рассрочку на три года на приобретение оборудования или компенсацию 50% затрат на оборудование для маркировки, производители могут выбрать одну из них. Об этом в среду сообщила пресс-служба ЦРПТ.

В документе указано, что первая программа доступна для всех участников рынка - от малого бизнеса до лидеров рынка. Это беспроцентная рассрочка на приобретение оборудования на три года, более того, в первый год оплата не производится. Программа полностью финансируется ЦРПТ, оборудование поставляется без наценок. Прием заявок уже доступен на сайте честныйзнак.рф.

Заявки на оснащение оборудованием в рассрочку в рамках первого этапа - маркировки безалкогольных напитков в стекле и полимерной упаковке (кроме соков, нектаров, растительного молока, компотов) будет осуществляться до 1 августа. В рамках второго этапа - этих же напитков в банке - будут приниматься до 1 сентября. Заявки для третьего этапа - все оставшиеся категории во всех видах упаковки возможны до 31 декабря.

Вторая программа будет доступна малому и среднему бизнесу, который использует ручные или полуручные линии, отмечено в тексте сообщения. Таким участникам оборота ЦРПТ за свой счет компенсирует 50% стоимости оборудования для маркировки товаров. Прием заявок на программу также уже открыт. Заявки на компенсацию затрат в рамках первого этапа будут приниматься до 15 октября, второго - до 15 января 2024 года, третьего - до 15 апреля 2024 года.

"Такие программы уже были доступны для производителей пива, компенсация - для фермеров в молочной отрасли. Они пользуются большим интересом со стороны участников рынка. Рынок сладких напитков помимо обязательной маркировки становится также подакцизным в этом году. Чтобы поддержать бизнес, и видя положительный опыт в других товарных группах, мы приняли решение распространить его и на сладкие напитки", - заявил заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Руководитель управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ Юлия Кузьмина также отметила, что стартовавший прием заявок даст возможность планомерно и своевременно обеспечить рынок всеми необходимыми технологическими решениями и спланировать финансовые затраты.

О системе

Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи и фотоаппараты. С 1 апреля 2023 года началось поэтапное внедрение маркировки пива и слабоалкогольных напитков. Также в настоящее время проводятся эксперименты по маркировке медицинских изделий, безалкогольных напитков и икры.