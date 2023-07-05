Совфед одобрил закон о доступе иностранных банков и брокеров к валютным торгам в РФ

Закон наделяет правительство полномочием по утверждению перечня юрисдикций, кредитные организации и брокеры из которых могут быть допущены к участию в организованных торгах иностранной валютой

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, согласно которому банки и брокеры стран, которые являются внешнеторговыми партнерами РФ и не входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), могут быть допущены к участию в организованных торгах иностранной валютой в РФ.

Сейчас разрешен допуск к торгам только для российских резидентов, которые в большинстве своем не имеют возможности поставлять ликвидность в национальных валютах в необходимых объемах, что сдерживает рост операций и искажает определение рыночного курса рубля к данным валютам, говорится в пояснительной записке. Между тем с февраля 2022 года наблюдается увеличение спроса на биржевые конверсионные операции в таких валютах, как тенге, юань, турецкая лира, киргизский сом, дирхам ОАЭ, индийская рупия и другие

Закон наделяет правительство РФ полномочием по утверждению перечня юрисдикций, кредитные организации и брокеры из которых могут быть допущены к участию в организованных торгах иностранной валютой. Также документ дает возможность допуска иностранных кредитных организаций и иностранных брокеров из дружественных стран к участию в торгах производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются валюта и процентные ставки. Эта норма призвана позволить участникам торгов хеджировать (страховать) валютные и процентные риски.

Банк России наделяется полномочием по установлению требований к иностранным банкам и брокерам, при соответствии которым они могут быть допущены к организованным торгам валютой и производными финансовыми инструментами. Кроме того, для устойчивости функционирования финансового рынка Банку России дается право устанавливать ограничения в отношении сделок, совершаемых иностранными организациями на валютном и срочном рынках.